Baş məşqçi: “Macarıstandan minimum heç-heçə ilə qayıtmağı hədəfləyirik”

“Çox yaxşı gündür. Çətin olacağını bilirdik. Çox istəyirdik ki, qalib gələk”.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bunu Şimali İrlandiya ilə dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Bakıda keçirilən matçdan (2:0) sonra qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Siyasət Əsgərov deyib.
“Şükürlər olsun ki, üç xal bizim oldu. Buna görə qürurlanırıq. Komandama təşəkkür edirəm. Bəzi dəqiqələrdə düşüşlərimiz oldu. İlk 20 dəqiqədə problemlər çox idi, rəqib daha çox təzyiq edirdi. Səhvlərimiz çox idi. Amma sonradan komanda özünə gəldi və hücumlar qurduq. Necə hazırlaşmışdıqsa, elə də qollar vurduq. Bu da sevindirici haldır. Bilirdik ki, rəqib təzyiq edəcək. Biz də maksimum diqqətli olmalıydıq. Düşünürdük ki, rəqibin səhvi olacaq və ondan yararlanarıq. Şükürlər olsun ki, qızlar sona qədər diqqətli oldular və mübarizə apardılar”, - baş məşqçi bildirib.
Əsgərov martın 7-də səfərdə Macarıstan yığmasına qarşı keçiriləcək oyunun çətin keçəcəyini vurğulayıb.
“Qısa müddətdə bərpa olunmaq çox çətindir. Heyətimizdə itkilər var, 3 futbolçumuz zədə səbəbindən heyətdən kənarda qalıb. Bizi indi Macarıstana uzun səfər gözləyir. Rəqibin gücünə bələdik, heyətində fərdi cəhətdən yüksək keyfiyyətə malik oyunçular var. Buna baxmayaraq, Macarıstandan minimum heç-heçə ilə qayıtmağı hədəfləyirik”, - o, deyib.