7 Fevral 2026
AZ

UEFA Estoniya və Litva milli komandalarına məğlubiyyət cəzası verib

Qadın futbolu
Xəbərlər
6 Fevral 2026 21:15
155
UEFA Estoniya və Litva milli komandalarına məğlubiyyət cəzası verib

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) Estoniya və Litvanın 17 yaşadək qadınlardan ibarət milli komandalarına Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində belaruslu həmyaşıdlarına qarşı oynamaqdan imtina etdiklərinə görə onlara cəza tətbiq edib.

“Estoniya Futbol Federasiyası və Litva Futbol Federasiyasının Belarus milli komandasına qarşı Avropa Qadınlar U17 Çempionatının seçmə oyunlarında iştirak etməkdən imtina etməsi səbəbindən UEFA Nəzarət, Etika və İntizam Orqanı Estoniya və Litva komandalarına 0:3 hesabı ilə cəza verib.

Belarus U17 komandasının Maltalı həmyaşıdlarına qarşı qalan oyunu ilə bağlı dəqiq məlumatlar daha sonra açıqlanacaq”, - deyə Belarus Futbol Federasiyası (ABFF) açıqlamasında bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstana məğlub olub
6 Fevral 15:22
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstana məğlub olub

Komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu fevralın 9-da keçiriləcək
“Partizan”a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: “Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir”
4 Fevral 19:05
Futbol

“Partizan”a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: “Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir”

O, yeni komandasındakı hədəfləri və uyğunlaşma prosesi barədə danışıb
Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama matçını keçirəcək
4 Fevral 15:34
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama matçını keçirəcək

Millimiz Tbilisidə iki yoxlama oyunu oynayacaq
Azərbaycan millisinin üzvü Gürcüstan klubuna transfer olunub - VİDEO
4 Fevral 14:44
Futbol

Azərbaycan millisinin üzvü Gürcüstan klubuna transfer olunub - VİDEO

O, “Nike Lusso” klubuna transfer olunub
Tanınmış baş məşqçi qadın futbolu barədə: “Qadınlar uşaq doğmaq üçün yaradılıblar”
3 Fevral 05:14
Qadın futbolu

Tanınmış baş məşqçi qadın futbolu barədə: “Qadınlar uşaq doğmaq üçün yaradılıblar”

Gi Ru kişilərin və qadınların “fərqli şəkildə yaradıldığını” vurğulayıb
Azərbaycan milli komandası Özbəkistanla iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək
2 Fevral 15:31
Futbol

Azərbaycan milli komandası Özbəkistanla iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək

Hər iki qarşılaşmanın Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlanması planlaşdırılır

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu
5 Fevral 04:06
Dünya futbolu

Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu

İkardi klubda rumıniyalı yarımmüdafiəçi Georgi Hacinin rekordunu keçib