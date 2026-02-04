Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama matçını keçirəcək

17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi fevralın 5-dən 10-dək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə təlim-məşq toplanışında olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, U-17 hazırlıq çərçivəsində fevralın 6-da və 9-da Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.
Hər iki qarşılaşmanın Gürcüstan Futbol Federasiyasının Futbol Akademiyasında Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da başlanması planlaşdırılır.
U-17 millimizin heyətini nəzərinizə çatdırırıq:
|N
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|İradə Əsədli
|Şəfa
|2
|Süməyyə Əhməd
|Ulduz
|3
|Aysu Əsədova
|Sabah
|4
|Ayan Abdiyeva
|Liman
|5
|Xədicə Rəhimova
|Neftçi
|6
|Zəhra İsmayilova
|Şəfa
|7
|Aylin Azadova
|Sabah
|8
|Məryəm Nuruzadə
|Ulduz
|9
|Nuray Əzizova
|Təhsil 8 İOEUGİM
|10
|Aylin Əliyeva
|Ulduz
|11
|Məryəm Səmədli
|Sabah
|12
|Suel Polikarpova
|Neftçi
|13
|Sara Səlimova
|Neftçi
|14
|Fatimə Kərimli
|Sabah
|15
|Dəniz Mikayıllı
|Şəfa
|16
|Sara Qaribova
|Təhsil 8 İOEUGİM
|17
|Şəhanə Mirzəliyeva
|Liman
|18
|Zəhra Abdullayeva
|Ulduz