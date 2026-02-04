5 Fevral 2026
AZ

“Şəfa”nın baş məşqçisi: “Buna nail olacağımıza da inanırıq”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
4 Fevral 2026 16:37
110
“Şəfa”nın baş məşqçisi: “Buna nail olacağımıza da inanırıq”

“10 gün Bakıda təlim-məşq toplanışında olduq. Yoxlama görüşləri və hazırlıq prosesi istədiyimiz səviyyədə keçdi. Mövsümün ikinci yarısına yaxşı hazırlaşdığımızı deyə bilərik”.

Bu sözləri “Şəfa”nın baş məşqçisi Elgiz Kərəmli deyib.

Mütəxəssis qış fasiləsinin komandası üçün faydalı olduğunu bildirib.

“Məncə, Birinci Liqadakı fasilə bizə yaxşı təsir edəcək. Yeni futbolçuları komandanın oyun planına uyğunlaşdırmağa çalışdıq. Ümid edirik ki, uyğunlaşma ilə bağlı problemləri olmayacaq. Tək problemimiz Ürfan İsmayılovun yoxluğudur. Zədə səbəbindən hələ ki, komandaya qoşula bilmir. Digər oyunçular düşərgədədir. Hədəfimiz bəllidir. geri Məqsədimiz stabilliyi qoruyaraq Birinci Liqada çempion olmaqdır. Premyer Liqaya vəsiqə qazanmağı planlaşdırırıq. Buna nail olacağımıza da inanırıq. Hər şey öz əlimizdədir”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
11:46
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:19
Futbol

“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
10:52
Futbol

“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO

Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” “Kəpəz”ə qarşı
09:36
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” “Kəpəz”ə qarşı

1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq
Azərbaycan Kuboku: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə
09:24
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə

1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq