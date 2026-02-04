“Şəfa”nın baş məşqçisi: “Buna nail olacağımıza da inanırıq”

“10 gün Bakıda təlim-məşq toplanışında olduq. Yoxlama görüşləri və hazırlıq prosesi istədiyimiz səviyyədə keçdi. Mövsümün ikinci yarısına yaxşı hazırlaşdığımızı deyə bilərik”.
Bu sözləri “Şəfa”nın baş məşqçisi Elgiz Kərəmli deyib.
Mütəxəssis qış fasiləsinin komandası üçün faydalı olduğunu bildirib.
“Məncə, Birinci Liqadakı fasilə bizə yaxşı təsir edəcək. Yeni futbolçuları komandanın oyun planına uyğunlaşdırmağa çalışdıq. Ümid edirik ki, uyğunlaşma ilə bağlı problemləri olmayacaq. Tək problemimiz Ürfan İsmayılovun yoxluğudur. Zədə səbəbindən hələ ki, komandaya qoşula bilmir. Digər oyunçular düşərgədədir. Hədəfimiz bəllidir. geri Məqsədimiz stabilliyi qoruyaraq Birinci Liqada çempion olmaqdır. Premyer Liqaya vəsiqə qazanmağı planlaşdırırıq. Buna nail olacağımıza da inanırıq. Hər şey öz əlimizdədir”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.