Mançesterlə Bakı arasında: İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalı “Qarabağ”ın diqqət mərkəzində - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalının cavab oyunu - “Mançester Siti” ilə “Nyukasl” arasındakı qarşılaşma azərbaycanlı azarkeşlər üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu matçda “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsindəki gələcək rəqibi meydana çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyunda - Nyukaslda keçirilən qarşılaşmada Pep Qvardiolanın komandası 2:0 hesablı qələbə qazanıb. 53-cü dəqiqədə Antuan Semenyo fərqlənib, əlavə olunmuş vaxtda isə qonaqların üstünlüyünü Rayan Şerki iki topa çatdırıb. Bu cütün qalibi finalda daha əvvəl “Çelsi”ni mübarizədən kənarlaşdırmış “Arsenal”la qarşılaşacaq.
Aydındır ki, Ağdamın “Qarabağ” klubunun məşqçilər korpusu Mançesterdəki bugünkü oyunu xüsusi diqqətlə izləyəcək. Çünki İngiltərə Liqa Kubokunun qarşılaşmaları da, Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi kimi, “ev – səfər” formatında keçirilir. Qurban Qurbanovun gələcək rəqibin sıx qrafik şəraitində yüklənmələrin öhdəsindən necə gəldiyinə, qüvvələri necə bölüşdürdüyünə və ilk oyunda məğlub olduğu halda təzyiq altında necə çıxış etdiyinə diqqət yetirəcəyi şübhəsizdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə “Nyukasl”ın oyun cədvəli son dərəcə sıxdır. “Mançester Siti” ilə qarşılaşma komanda üçün 18 yanvardan bəri altıncı oyun olacaq, “Qarabağ”la görüş isə 30 gün ərzində onuncu matça təsadüf edəcək. “Etihad” stadionundakı oyundan sonra “Nyukasl”ı “Brentford”, “Tottenhem” və “Aston Villa” ilə görüşlər gözləyir və yalnız bundan sonra avrokubok qarşıdurması baş tutacaq. Bu, klassik “non-stop” rejimidir – oyunlar hər üç gündən bir keçirilir və hətta düzgün rotasiya aparılsa belə, optimal formanı qorumaq son dərəcə çətinləşir.
Kadr durumu da həm yarımfinalın gedişinə, həm də Bakıda keçiriləcək Çempionlar Liqası matçına təsir göstərə bilər. Bildirilir ki, Sven Botman meydana çıxmağa hazırdır, lakin Bruno Gimaraes və Lyuis Maylinin oyunda iştirakı az ehtimal olunur. “Nyukasl”ın baş məşqçisi Eddi Hau “Mançester Siti” ilə cavab oyununu ciddi sınaq adlandırıb, eyni zamanda komandanın öz gücünə inanmalı olduğunu və lazımi potensiala malik olduğunu vurğulayıb.
“Mançester Siti”də də oyun ərəfəsində suallar kifayət qədərdir. Pep Qvardiola aldığı zədədən sonra Rayan Şerkinin durumunun diqqətlə izlənildiyini bildirib, Ruben Diaşın matçda iştirakı ilə bağlı qərarın isə məhz bu oyun üçün hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq veriləcəyini qeyd edib. Eyni zamanda Yoşko Qvardiol və Con Stounzun oyunu buraxacağı dəqiqdir, Şerkinin meydana çıxması da hələ sual altındadır.
Bu oyuna “Qarabağ”ın prizmasından baxdıqda bir neçə əsas məqamı önə çəkmək olar. Birincisi, iki top fərqi ilə geri düşmüş “Nyukasl”ın risk etməli olduğu şəraitdə matça necə başlayacağıdır. Belə vəziyyətdə müdafiədən hücuma keçidlərdə və standart vəziyyətlərdə buraxılan səhvlərin qiyməti xeyli artır. İkinci məqam, sıx qrafiki və avrokubok qarşıdurmasının yaxınlığını nəzərə alaraq, Eddi Haunun hansı səviyyədə rotasiyaya gedəcəyidir. Üçüncü amil isə üçqat yüklənmə şəraitində - Liqa Kubokunun finalına çıxmaq uğrunda mübarizənin İPL və Çempionlar Liqası oyunları ilə üst-üstə düşdüyü dövrdə – psixoloji davamlılıqdır. Belə məqamda istənilən mikrozədə və ya fiziki təravətin itirilməsi həlledici rol oynaya bilər.
Bu mənada “Etihad”dakı qarşılaşma “Nyukasl” üçün sadəcə 0:2 hesablı məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq və finala yüksəlmək cəhdi deyil. Bu, heyətin dərinliyinin, bərpa prosesinin və ekstremal qrafik şəraitində yüksək tempi saxlamaq qabiliyyətinin yoxlanılmasıdır. “Qarabağ” üçün isə bu oyun gələcək rəqibi avrokubok ssenarisinə maksimum yaxın rejimdə izləmək imkanıdır – oyunların çox olduğu, təzyiqin durmadan artdığı və səhv etmək haqqının demək olar ki, qalmadığı bir şəraitdə.