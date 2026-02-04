5 Fevral 2026
AZ

Qış transfer dövrəsinin ən çox xərcləyən klubları açıqlanıb

Futbol
Xəbərlər
4 Fevral 2026 17:13
109
Qış transfer dövrəsinin ən çox xərcləyən klubları açıqlanıb

2026-cı ilin qış transfer pəncərəsində klubların xərclədiyi vəsaitlərlə bağlı statistika açıqlanıb. İngiltərənin “Mançester Siti” klubu daha çox xərcə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Mançester təmsilçisi qış transfer dövrəsində cəmi iki futbolçu transfer etsə də, bu keçidlərə ümumilikdə 95 milyon avro (190 milyon AZN) vəsait xərcləyib. Siyahıda ikinci pillədə İngiltərənin “Kristal Palas” klubu yer alıb. London klubu üç transfer üçün 90 milyon avro (180 milyon AZN) ödəyib.

Üçüncü sırada Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” komandası qərarlaşıb. Altı futbolçu heyətinə qatan klub 67 milyon avro (134 milyon AZN) xərcləyib. İngiltərənin daha bir təmsilçisi “Vest Hem” beş transfer üçün 56 milyon avro (112 milyon AZN) xərcləyərək dördüncü sırada yer alıb, “Tottenhem” 55 milyon avro (110 milyon AZN) ilə beşinci pillədə yer alıb və cəmi iki oyunçu transfer edib.

İspaniyanın “Atletiko Madrid” klubu üç transfer üçün 54 milyon avro (108 milyon AZN) xərcləməklə altıncı sırada yer alıb. Braziliyanın “Flamenqo” komandası da eyni məbləğ - 54 milyon avro (108 milyon AZN) qarşılığında üç futbolçu transfer edərək yeddinci pillədə qərarlaşıb. İngiltərənin “Bornmut” klubu dörd transfer üçün 42 milyon avro (84 milyon AZN) ödəyib və səkkizinci yerdədir. Türkiyənin “Fənərbağça” komandası qış transfer dövrəsində dörd futbolçu üçün 37 milyon avro (74 milyon AZN) xərcləyərək doqquzuncu pillədə yer alıb. İlk onluğu isə İtaliyanın “Latsio” klubu tamamlayıb. Roma təmsilçisi beş transfer üçün 37 milyon avro (74 milyon AZN) xərcləyib.

Qeyd edək ki, qış transfer dövrəsində ən çox vəsait xərcləyən on klubun beşi İngiltərə Premyer Liqası təmsilçiləridir ki, bu da İngiltərə futbolunun maliyyə baxımından üstün mövqeyini bir daha ortaya qoyur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
11:46
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:19
Futbol

“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
10:52
Futbol

“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO

Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO
10:25
Futbol

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

“Köln”ün gəncləri UEFA Gənclər Liqası tarixinə düşsə də, dramatik məğlubiyyətlə mübarizəni dayandırıb

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq