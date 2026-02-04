FIFA-dan azarkeşlərə daha bir 250 dollarlıq sürpriz

Dünya Çempionatının azarkeşlər üçün onsuz da yüksək xərclərlə yadda qalacağı bir vaxtda yeni açıqlama müzakirələrə səbəb olub.
İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, FIFA ABŞ-nin Los-Anceles şəhərində yerləşən SoFi Stadiumda keçiriləcək Dünya Çempionatı matçları üçün parkinq yerlərini oyun başına 250-300 dollar (425-510 AZN) məbləğində satışa çıxarıb.
Məsələnin diqqət çəkən tərəfi isə parkinq sahəsinin stadiondan təxminən 165 kilometr uzaqlıqda yerləşməsidir.
FIFA nümayəndəsinin sözlərinə görə, parkinq yerlərinin qiyməti yerli bazar şərtləri və hər ev sahibi şəhərdə daha əvvəl keçirilmiş iri miqyaslı tədbirlərlə müqayisə əsasında müəyyən edilib.
Qeyd edək ki, bir müddət bundan öncə FIFA Dünya Çempionatı matçları üçün bilet qiymətlərini açıqlamışdı və ən ucuz biletin qiyməti 250-500 dollar arası dəyişirdi.