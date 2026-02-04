5 Fevral 2026
“Partizan”a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: “Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir”

4 Fevral 2026 19:05
“Partizan”a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: “Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir”

“Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir, rəqabət və mübarizə var”.

Bunu Serbiyanın “Partizan” klubuna keçən qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin müdafiəçisi Alina Nəhmədova deyib.

O, yeni komandasındakı hədəfləri və uyğunlaşma prosesi barədə danışıb.

“Bu, sevindirici və qürurverici bir haldır. “Partizan” Serbiyada tanınmış klubdur. Seçimimin səbəbi odur ki, burada böyük təcrübə qazanacağımı düşünürəm. Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir, rəqabət və mübarizə var”, - deyə o, “Report”a açıqlamasında bildirib.

A.Nəhmədova sabiq klubu “Neftçi”dən ayılmağın çətin olduğunu vurğulayıb:

“Çünki kollektivə çox öyrəşmişdim. Əlbəttə, bütün komanda və texniki heyət legioner həyatı yaşayacağım üçün mənim adıma çox sevindilər”.

Futbolçu yeni klubuna uyğunlaşmaqda ciddi problemlər yaşamır:

“Ən önəmlisi dili başa düşməkdir. Serb dilini bilməməyim bir qədər çətinlik yarada bilər. Amma vacib olan məşqçinin səndən nə istədiyini anlamaqdır. Əsas hədəflərimdən biri burada özümü göstərib daha güclü klublara keçməkdir. Kimsə gələcəyini futbolda görürsə, mütləq motivasiyası olmalıdır. Hər bir futbolçunun Avropada oynamaq istəyi olmalıdır. Məsləhət görürəm ki, öz üzərinizdə çox işləyəsiniz, çünki əziyyətsiz uğur olmur”.

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
11:46
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:19
Futbol

“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
10:52
Futbol

“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO

Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO
10:25
Futbol

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

“Köln”ün gəncləri UEFA Gənclər Liqası tarixinə düşsə də, dramatik məğlubiyyətlə mübarizəni dayandırıb

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq