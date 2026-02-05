Kriştianu Ronaldu boykotu dayandıraraq məşqlərə qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu, “Əl-Nəsr”, “Əl-İttihad”, “Əl-Hilal” və “Əl-Əhli” klublarına sahib olan Səudiyyə Ərəbistanının dövlət investisiya fondunun siyasətindən narazılığı səbəbindən boykot xəbərləri fonunda klubun məşqindən şəkil paylaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, portuqaliyalı hücumçu öz sosial şəbəkə hesabında məşqdən şəkil paylaşıb. O, şəklin altına iki emoji - sarı və mavi ürək qoyub.
Fevralın 2-də Ronaldu “Əl-Nəsr”in bu mövsüm Səudiyyə Ərəbistanı liqasındakı ilk oyununu buraxıb. Onun yoxluğunda komanda 20-ci turda “Ər-Riyad”ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Daha əvvəl Ronaldunun qış transfer pəncərəsində “Əl-Nəsr”in heyətinin gücləndirilməməsindən narazı olduğu bildirilirdi.
“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu klubun məşqlərini boykot etməyib.
İdman.Biz-in “Record”a istinadən məlumatına görə, portuqaliyalı baş məşqçi Jorje Jesuşun rəhbərliyi altında bütün komanda məşq toplantılarında iştirak edib. O, əvvəllər Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 20-ci turunda “Ər-Riyad”la oyunda (1:0) oynamayıb.
Mənbənin məlumatına görə, yerli media Ronaldunun Səudiyyə Ərəbistanını tərk etmədiyini bildirir. Daha əvvəl Ronaldunun klubun transfer siyasətindən narazılığı səbəbindən klubu tərk edə biləcəyi bildirilirdi. Medianın məlumatına görə, Ronaldunun sərbəst buraxılma maddəsi 50 milyon avrodur.
6 fevralda “Əl-Nəsr” Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 21-ci turunda “Əl-İttihad”la qarşılaşacaq. Çempionatda lider olan “Əl-Hilal”la fərq bir xaldır.