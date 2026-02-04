Kante “Fənərbağça”da 40 milyon avrodan çox qazanacaq - Sports Digitale

Fransalı yarımmüdafiəçi N'Qolo Kantenin Türkiyənin “Fənərbağça” klubu ilə müqaviləsinin təfərrüatları açıqlanıb.
İdman.Biz bildirir ki, yarımmüdafiəçi qış transfer pəncərəsi dövründə Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubundan Superliqa klubuna keçib. Sports Digitale-in məlumatına görə, fransız futbolçu İstanbulda iki il yarım ərzində 40 milyon avrodan çox qazanacaq.
Mənbənin məlumatına əsasən, Kantenin “Fənərbağça”ya qoşulduqdan sonra transfer bonusu 14,4 milyon avro olub. 2025/2026 mövsümünün qalan hissəsində fransız futbolçu klubdan 5,5 milyon avro alacaq. Növbəti iki mövsümdə yarımmüdafiəçinin maaşı 11 milyon avro olacaq.
Buna görə də, oyunçunun Türkiyə klubunda üç natamam mövsüm ərzində qazanacağı ümumi məbləğ 41,9 milyon avro olacaq. Səudiyyə Ərəbistanına keçməzdən əvvəl N'Qolo Kante “Çelsi”də oynayıb.