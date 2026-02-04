5 Fevral 2026
AZ

“Biz qələbəyə layiq idik” – Flik Kral kubokunun yarımfinal oyunu barədə

4 Fevral 2026 19:46
“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Kataloniya klubunun Kral Kubokunun dörddəbir finalında “Albasete” ilə oyununu şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç 2:1 hesabı ilə “Barselona”nın xeyrinə qurtarıb.

“Kubok matçında oynamaq asan deyil. Çoxlu qol şansları yaratdıq, sadəcə onları daha yaxşı başa vurmalıyıq. Sonda nəticə olduqca ədalətli oldu. (Ronald) Arauxonun vurduğu qol ona daha çox özünəinam qazandıracaq. Bizə və onun ehtiyac duyduğu şey budur. Biz onu dəstəkləyirik və kömək edirik.

Son oyunumuzu yaxşılaşdırmalıyıq, amma qol şansları yaradırıq. Yaxşı formadayıq və işləməyə davam etməliyik. Arauxo addım-addım irəliləməlidir; o, eyni ruhda davam etməlidir və biz də onu dəstəkləyirik. Çətin bir matç idi, çoxlu qol şanslarımız oldu. Komanda ilə fəxr edirəm, çünki hər üç gündən bir oynayırıq. Komanda həmişə hazırdır, biz qalib gəlməyə layiq idik”, - Sport.es Flikin sözlərini sitat gətirir.

