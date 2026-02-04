“Jirona”da Ter Stegenin zədə səbəbindən əməliyyat olunacağını təsdiqləyiblər

“Jirona”da icarə əsasında çıxış edən “Barselona”nın qapıçısı Mark-Andre ter Stegen İspaniya liqasının 22-ci turunda “Ovyedo” ilə oyunda aldığı zədədən sonra əməliyyat olunmalı olacaq.
İdman.Biz bildirir ki, matç 1:0 hesabı ilə “Ovyedo”nun xeyrinə başa çatıb.
“Bu cümə günü Mark-Andre ter Stegen “Ovyedo” ilə matçda zədə aldığı bud əzələsindən əməliyyat olunacaq. Əməliyyatdan sonra onun oynamayacağı müddət müəyyənləşəcək”, - “Jirona”nın sosial şəbəkədəki hesabında bildirib.
Daha əvvəl mediada alman qapıçının sağalmasının iki aya qədər çəkə biləcəyi bildirilirdi. Ter Stegen “Jirona”ya 21 yanvarda qoşulub və artıq iki oyunda – “Xetafe”yə (1:1) və “Ovyedo”ya (0:1) qarşı matçlarda meydana çıxıb.