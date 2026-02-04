Azərbaycan Kuboku: “Sumqayıt” “Zirə” ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİR

Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk oyununda “Sumqayıt” Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda “Zirə”ni qəbul edib.
Qyunda hesab açılmayıb - 0:0.
Bu klubların cavab oyunu martın 3-də olacaq.
09:24
Bu gün Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk yarısında “Sumqayıt” Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda “Zirə”ni qəbul edəcək. Baş hakim Cavid Cəlilovun idarə edəcəyi görüş saat 17:00-da başlayacaq.
Bizon Azərbaycan Kuboku
1/4 final, ilk oyunlar
4 fevral
17:00. “Sumqayıt” - “Zirə”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli.
VAR: Kamal Umudlu.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin digər görüşləri sabah keçiriləcək. Cavab oyunları isə 3-4 mart tarixlərində baş tutacaq.