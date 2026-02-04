Arda Güler ətrafında gərginlik artır

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Arda Güler ətrafında ciddi böhran iddiaları gündəmə gəlib. Gənc futbolçunun kifayət qədər oyun vaxtı və etimad almadığını düşündüyü, bu səbəbdən texniki heyətlə münasibətlərin xeyli soyuduğu bildirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Çempionlar Liqasında “Benfika” ilə keçirilən oyunda əvəzlənəndən sonra baş məşqçi Alvaro Arbeloaya etiraz edən Arda Gülerin bu davranışı klub daxilində narazılığı daha da artırıb. İspan mediasının yazdığına görə, baş verənlərdən sonra futbolçu ilə texniki heyət arasında əlaqələr ciddi şəkildə zədələnib.
Məlumatlarda qeyd olunur ki, “Real Madrid”in soyunub-geyinmə otağında atmosfer getdikcə gərginləşir. Klub daxilində oyun vaxtı və rolların bölgüsündə ədalətsizliyin olduğu barədə fikir formalaşıb. Xüsusilə bəzi futbolçuların davamlı olaraq ön plana çəkilməsi digər oyunçular arasında narazılıq yaradır.
İddialara əsasən, komanda daxilində prioritetin Kilian Mbappe, Vinisius Junior və Cud Bellinqem olduğu düşüncəsi güclənib. Texniki heyətin əsas diqqətini bu futbolçuları məmnun etməyə yönəltdiyi, digər oyunçuların isə ikinci plana keçdiyi vurğulanır.
Bu vəziyyətin mərkəzində Arda Gülerin dayandığı bildirilir. “El Nacional” nəşrinin yazdığına görə, peşəkar davranışına və göstərdiyi səylərə baxmayaraq, o, lazımi etimadı və oyun vaxtını almadığını düşünür. Gənc futbolçu hansı performansı göstərməsindən asılı olmayaraq, texniki heyətin seçimlərinin dəyişmədiyinə inanır və bu durum onun səbrini tükəndirib.
İddiaya görə, Arda Güler digər futbolçuların səhvə yol verdikdə dərhal kənara çəkildiyi halda, Cud Bellinqemə şərtsiz dəstək göstərilməsini anlamaqda çətinlik çəkir. Bu yanaşmanın məyusluğu daha da artırdığı qeyd olunur.