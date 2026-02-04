Yardımlının mərkəzi stadionu acınacaqlı durumdadır - VİDEO

Yardımlı rayon Mərkəzi stadionunun mövcud durumu sakinlərin narazılığına səbəb olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, arena uzun müddətdir baxımsız qaldığından oturacaqlar tamamilə sıradan çıxıb və ya mövcud deyil.
Tribunalar ot və alaqla örtülüb, ərazi yararsız vəziyyətə düşüb.
Sakinlərin sözlərinə görə, bu vəziyyət stadiondan həm idman tədbirləri, həm də kütləvi yığıncaqlar üçün istifadəni mümkünsüz edir. Rayon ərazisində gənclərin və idmanla məşğul olmaq istəyənlərin əsas məkanlarından biri olan arenanın bu halda qalması ciddi problem kimi qiymətləndirilir.
Sakinlər aidiyyəti qurumlardan stadionun təmir olunmasını və yenidən istifadəyə verilməsini tələb edirlər.