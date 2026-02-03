UEFA “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasındakı uğurlarını qeyd edib - VİDEO

UEFA-nın rəsmi saytında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindən ən maraqlı faktlar və rəqəmlər dərc olunub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, uefa.com-un statistik icmalında “Qarabağ”a xüsusi diqqət ayrılıb. Qeyd olunur ki, Ağdam klubu Azərbaycan tarixində Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində qələbə qazanan ilk komanda olub. İlk oyun günündə “Qarabağ” “Benfikanı” 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
Bundan əlavə, “Qarabağ” Avropa yarışlarında almaniyalı rəqibini məğlub edən ilk Azərbaycan klubu kimi tarixə düşüb. Qurban Qurbanovun komandası bu nailiyyəti on beşinci cəhdində əldə edib.
Xatırladaq ki, “Qarabağ” yeddinci oyun günündə “Ayntraxt Frankfurt”u 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” “Kəpəz”ə qarşı
1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər