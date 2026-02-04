5 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” - “Qəbələ” oyununda hesab açılmayıb - YENİLƏNİB

Futbol
Xəbərlər
4 Fevral 2026 21:30
234
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” - “Qəbələ” oyununda hesab açılmayıb

Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ikinci oyunu keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, “Sabah” “Bank Respublika Arena”da “Qəbələ”ni qəbul edib.

Matç 0:0 hesabı ilə başa çatib. Bu komandalar arasında ikinci qarşılaşma martın 3-də olacaq.

09:36

Bu gün Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ikinci oyununda “Sabah” “Qəbələ”ni qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq görüş saat 19:30-da start götürəcək. Matçın baş hakimi Fərid Hacıyev olacaq.

Bizon Azərbaycan Kuboku
1/4 final, ilk oyunlar
4 fevral
19:30. “Sabah” - “Qəbələ”
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Kamran Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Zeynal Zeynalov.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.
“Bank Respublika Arena”

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin digər görüşləri sabah keçiriləcək. Cavab oyunları isə 3-4 mart tarixlərində baş tutacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
11:46
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:19
Futbol

“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
10:52
Futbol

“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO

Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO
10:25
Futbol

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

“Köln”ün gəncləri UEFA Gənclər Liqası tarixinə düşsə də, dramatik məğlubiyyətlə mübarizəni dayandırıb

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq