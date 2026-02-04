Azərbaycan Kuboku: “Sabah” - “Qəbələ” oyununda hesab açılmayıb - YENİLƏNİB

Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ikinci oyunu keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, “Sabah” “Bank Respublika Arena”da “Qəbələ”ni qəbul edib.
Matç 0:0 hesabı ilə başa çatib. Bu komandalar arasında ikinci qarşılaşma martın 3-də olacaq.
09:36
Bu gün Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ikinci oyununda “Sabah” “Qəbələ”ni qəbul edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq görüş saat 19:30-da start götürəcək. Matçın baş hakimi Fərid Hacıyev olacaq.
Bizon Azərbaycan Kuboku
1/4 final, ilk oyunlar
4 fevral
19:30. “Sabah” - “Qəbələ”
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Kamran Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Zeynal Zeynalov.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.
“Bank Respublika Arena”
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin digər görüşləri sabah keçiriləcək. Cavab oyunları isə 3-4 mart tarixlərində baş tutacaq.