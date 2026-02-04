Kristian Romero yayda “Tottenhem Hotspur”dan ayrılacaq

“Tottenhem”in müdafiəçisi və kapitanı Kristian Romero bu yay klubdan ayrılacaq.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə argentinalı jurnalist Qaston Edul məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçuya La Liqadan və başqa bir çempionatdan maraq var. Ötən yay oyunçuya bir neçə komanda da maraq göstərib və londonlular rəsmi transfer təklifi almağa yaxın idilər.
Kristian Romero “Belqrano”nun gənclik sisteminin yetirməsidir və onun tərcümeyi-halında “Cenoa”, “Yuventus” və “Atalanta” da var. O, 2021-ci ildən London klubunda oynayır. Bu müddət ərzində o, “Tottenhem”də 151 oyun keçirib, 13 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Müdafiəçinin klubla müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.