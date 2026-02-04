PSJ Entso Fernandesi komandanın yeni lideri kimi görür

PSJ “Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Entso Fernandesi növbəti mövsümdə komandanın əsas oyunçusuna çevrilə biləcək biri kimi görür.
İdman.Biz bu barədə Caught Offside-a istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, London klubu argentinalı oyunçunu satmaq istəmir, lakin “maliyyə öhdəlikləri” səbəbindən bunu edə bilər. Fernandes satılarsa, “göylər” 100-110 milyon avro tələb edəcək. Fransa nəhəngi tələb olunan qiyməti ödəməyə hazırdır.
Argentinalı oyunçu 2023-cü ilin yanvar ayından bəri “Çelsi”də oynayır. Bu mövsüm Fernandes bütün yarışlarda 35 oyunda meydana çıxıb, 11 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2032-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 85 milyon avrodur.