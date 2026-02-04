“Arsenal” İngiltərə Liqa kubokunun finalına çıxıb - VİDEO

İngiltərə Liqa kubokunun yarımfinalının Londonun “Arsenal” və “Çelsi” komandaları arasında keçirilən cavab oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk oyunda 3:2 hesabı ilə qalib gələn “topçular” cavab görüşündə də üstün olublar - 1:0. “Arsenal” Liqa kubokunun finalına vəsiqə qazanıb.
Oyun Londondakı “Emirates” stadionunda baş tutub.
Yeganə qolu 90+7-ci dəqiqədə Kai Haverts vurub.
Final 22 martda Londondakı "Uembli" stadionunda keçiriləcək. Bu oyunda “Arsenal” “Mançester Siti” və “Nyukasl Yunayted” arasında keçirilən matçın qalibi ilə qarşılaşacaq.
“Nyukasl Yunayted” hazırkı İngiltərə Liqa Kubokunun çempionudur. Keçən ilki finalda "”ağsağanlar” tarixində ilk dəfə olaraq “Liverpul”u məğlub edərək kuboku qazanıblar.