Malasia transferinin alınmamasına görə “Mançester Yunayted”ə qəzəblənib

“Mançester Yunayted”in rəhbərliyi qış transfer pəncərəsində Tirell Malasiaya Türkiyə klubuna keçməzdən əvvəl tibbi müayinəsinin ləğv edildiyini bildirdiyi üçün futbolçu qəzəblənib.
İdman.Biz bu barədə “Daily Mail”ə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” Malasia hadisəsindən sonra oyunçularla düşmənçilik edən bir klub kimi görünmək istəmirlər. Lakin “Mançester Yunayted” adı açıqlanmayan türk klubu ilə tibbi müayinə də daxil olmaqla heç bir razılaşma əldə olunmadığını qeyd edib. “Qırmızı şeytanlar” 26 yaşlı müdafiəçi üçün heç bir səfər planı planlaşdırmayıb.
Malasia bu mövsüm “Mançester Yunayted”in əsas komandasında bir oyun keçirib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 5 milyon avrodur.