“Arsenal” “Tottenham Hotspur”un yetirməsini transfer edib

“Arsenal” rəsmi saytında İngiltərənin gənclərdən ibarət millisinin müdafiəçisi Ceyden Diksonun “Stok Siti”dən transfer olunduğunu elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçu “Tottenhem Hotspur” və “Stok Siti”nin yetirməsidir.
O, 2024-cü ildən 2026-cı ilə qədər “Stok Siti”də oynayıb, müxtəlif yaş qrupları üzrə komandalarda cəmi 55 oyun keçirib, bir qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Dikson “Stok Siti”nin böyüklər komandasında altı oyun keçirib. Transfermarkt-a görə, onun hazırkı bazar dəyəri 300.000 avrodur.
“Arsenal” hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlinə 53 xalla başçılıq edir.