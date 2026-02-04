“Baku Sportinq”in məşqçisi: “Şəfa”nın məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasına son qoymağa çalışacağıq”

Futbol üzrə Azərbaycan Birinci Liqasında qış fasiləsi fevralın 5-də başa çatacaq. Bu tarixdə 13-cü tur start götürəcək. Lider “Şəfa” ən yaxın təqibçisi “Baku Sportinq”lə üz-üzə gələcək. “Baku Sportinq”in məşqçisi Röyal Nəcəfov fanat.az-a qarşıdakı matçdan nə gözlədiyini açıqlayıb.
“Bizi liderə qarşı çox ağır oyun gözləyir. “Şəfa” liqanın məğlub olmayan yegənə komandasıdır. Rəqib yaxşı komandadır, amma biz də yaxşı komandayıq və bu oyuna lazımınca hazırlaşmışıq. Bütün oyunlara 3 xal üçün çıxırıq. “Şəfa”nın məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasına son qoymağa çalışacağıq. Qələbə qazanmaq, çempionluq yarışında “biz də varıq” demək istəyirik”.
Qeyd edək ki, “Şəfa”nın hazırda 30, “Baku Sportinq”in isə 25 xalı var.