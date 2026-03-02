2 Mart 2026
AZ

Siyasət Əsgərov: “Bu komanda ilə ilk dəfə üz-üzə gələcəyik”

Futbol
Xəbərlər
2 Mart 2026 16:51
93
Siyasət Əsgərov: “Bu komanda ilə ilk dəfə üz-üzə gələcəyik”

“Hazırlıq mərhələsini uğurla başa vurmuşuq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri mətbuat konfransında qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Siyasət Əsgərov deyib.

Baş məşqçi qadınlardan ibarət Azərbaycan yığmasının dünya çempionatının seçmə mərhələsində Şimali Makedoniya millisinə qarşı keçirəcəyi qarşılaşma barədə danışıb:

“Bu komanda ilə ilk dəfə üz-üzə gələcəyik. Rəqibin son üç-dörd matçını diqqətlə təhlil etmiş, güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmişik. Fevralın 24-dən start verdiyimiz məşqlər də məhz bu analizlər üzərində qurulub. Yalnız komanda şəklində deyil, fərdi oyunçular baxımından da araşdırmalar aparmışıq. İlk görüşümüzü doğma meydanda keçirəcəyik və start oyunlarının hər zaman məsuliyyətli olduğunu bilirik. Hədəfimiz evdə maksimum nəticə əldə etmək və növbəti qarşılaşmaya daha yüksək motivasiya ilə yollanmaqdır”.

Qeyd edək ki, matç sabah “Dalğa Arena”da baş tutacaq və saat 15:00-da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Coy-Lens Mikels: “Hakimlər barədə danışıb cəzalanmaq istəmirəm” - MÜSAHİBƏ + FOTO
17:36
Futbol

Coy-Lens Mikels: “Hakimlər barədə danışıb cəzalanmaq istəmirəm” - MÜSAHİBƏ + FOTO

O bildirib ki, çox emosiyalı oyun oldu
Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya matçı öncəsi son məşqini keçirib - VİDEO
17:06
Futbol

Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya matçı öncəsi son məşqini keçirib - VİDEO

Yığma sabahkı qarşılaşmaya tam heyətlə çıxa bilməyəcək
“Fənərbağça” hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıb
16:07
Dünya futbolu

“Fənərbağça” hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıb

Klub səssizliyin razılıq anlamına gəlmədiyini bildirdi
“Sabah”ın polşalı müdafiəçisi: “Buraxdığımız ilk iki qolda “Qarabağ”ın bəxti gətirdi”
15:51
Futbol

“Sabah”ın polşalı müdafiəçisi: “Buraxdığımız ilk iki qolda “Qarabağ”ın bəxti gətirdi”

Polşa millisinin sabiq üzvü buraxılan qollar barədə də danışıb
“Mançester Siti” gənc müdafiəçiyə 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır
15:36
Futbol

“Mançester Siti” gənc müdafiəçiyə 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır

Müdafiəçi hazırda “Nyukasl”ın formasını geyinir
AFFA-dan “Neftçi”yə çağırış: Mübahisəli epizodlar rəsmi müzakirəyə çıxarılır
15:16
Futbol

AFFA-dan “Neftçi”yə çağırış: Mübahisəli epizodlar rəsmi müzakirəyə çıxarılır

Epizodların detallı təhlilinin aparılacağını bəyan edib

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq