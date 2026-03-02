2 Mart 2026
“Mançester Siti” gənc müdafiəçiyə 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır

2 Mart 2026 15:36
İngiltərənin “Mançester Siti” futbol klubu yeni müdafiəçi transferinə 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır.

İdman.Biz xəbər verir ki, söhbət “Nyukasl”ın cinah müdafiəçisi Tino Livramentodan gedir.

Qeyd olunur ki, 23 yaşlı futbolçu karyerasını “Mançester Siti”də davam etdirə bilər.

Bildirilir ki, “Nyukasl” oyunçu ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş əldə edə bilməyib.

Livramento 2023-cü ildən “Nyukasl”ın formasını geyinir. O, cari mövsümdə bütün turnirlərdə 19 oyunda iştirak edib və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Futbolçunun “Nyukasl”la müqaviləsi 2028-ci ilə qədər qüvvədədir. “Transfermarkt” portalı onun transfer dəyərini 40 milyon avro qiymətləndirir.

