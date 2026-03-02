“Sabah”ın futbolçusu Aaron Maluda: “Bu şəkildə üç qol buraxmaq qəbuledilməzdir”

“Daha yaxşı oynamalı idik”.
Bu sözləri “Sabah”ın futbolçusu Aaron Maluda Misli Premyer Liqasının 22-ci turunda “Qarabağ”la 3:3 hesablı heç-heçə etdikləri oyun barədə danışarkən deyib.
O bildirib ki, komandası görüşə uğurlu başlayıb.
“İkinci hissədə də hesab 3:0 idi. Amma bundan sonra bu şəkildə üç qol buraxmaq qəbuledilməzdir. Daha yaxşı oynamalı idik” , - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.
Futbolçu Ağdam klubu ilə matçda xal itirmələrini komandası üçün təcrübə kimi dəyərləndirib: “Dərs çıxaracağıq və geri dönəcəyik. Qarşıda hələ çox oyun var. Hər gün öyrənəcək və inkişaf edəcəyik”.
A.Maluda qeyd edib ki, səhvlərin təkrarlanmaması üçün oyun ətraflı təhlil olunacaq: “Bu həftə məşqçilərlə birlikdə baxacağıq, oyunu analiz edəcəyik ki, səhvlərimizdən dərs çıxaraq və onları bir daha təkrarlamayaq. Çünki bu, normal hal deyil. Amma biz öyrənəcəyik və sakit qalacağıq. Qarşıda hələ çox oyun var, ona görə də təşvişə düşməyə ehtiyac yoxdur”.
O vurğulayıb ki, mövsüm davam edir və qarşıda 11 oyun var: “Sakit qalmalıyıq. Oyundan-oyuna yanaşmalıyıq. Daha sonra vəziyyətə baxıb seçimlərimizi və imkanlarımızı hesablayacağıq”.
Şəxsi çıxışına da toxunan futbolçu qol və məhsuldar ötürmə ilə yadda qaldığını deyib: “Qol və məhsuldar ötürmə etdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Amma düşünürəm ki, daha yaxşı oynaya bilərəm. Həmişə inkişaf etmək mümkündür. Buna baxmayaraq, performansımdan məmnunam”.
Futbolçu Azərbaycan çempionatı barədə də müsbət fikirlər səsləndirib: “Bu, çox yaxşı çempionatdır. Səviyyə həqiqətən yüksəkdir və getdikcə daha da inkişaf edir. Çox gözəl ölkədir, insanları da mehribandır. Liqanın inkişaf etməsi məni sevindirir”.
Qeyd edək ki, “Sabah” 53 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Aktivində 46 xal olan “Qarabağ” ikinci pillədə qərarlaşıb.