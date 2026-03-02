2 Mart 2026
AZ

“Sabah”ın futbolçusu Aaron Maluda: “Bu şəkildə üç qol buraxmaq qəbuledilməzdir”

Futbol
Xəbərlər
2 Mart 2026 13:55
96
“Sabah”ın futbolçusu Aaron Maluda: “Bu şəkildə üç qol buraxmaq qəbuledilməzdir”

“Daha yaxşı oynamalı idik”.

Bu sözləri “Sabah”ın futbolçusu Aaron Maluda Misli Premyer Liqasının 22-ci turunda “Qarabağ”la 3:3 hesablı heç-heçə etdikləri oyun barədə danışarkən deyib.

O bildirib ki, komandası görüşə uğurlu başlayıb.

“İkinci hissədə də hesab 3:0 idi. Amma bundan sonra bu şəkildə üç qol buraxmaq qəbuledilməzdir. Daha yaxşı oynamalı idik” , - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.

Futbolçu Ağdam klubu ilə matçda xal itirmələrini komandası üçün təcrübə kimi dəyərləndirib: “Dərs çıxaracağıq və geri dönəcəyik. Qarşıda hələ çox oyun var. Hər gün öyrənəcək və inkişaf edəcəyik”.

A.Maluda qeyd edib ki, səhvlərin təkrarlanmaması üçün oyun ətraflı təhlil olunacaq: “Bu həftə məşqçilərlə birlikdə baxacağıq, oyunu analiz edəcəyik ki, səhvlərimizdən dərs çıxaraq və onları bir daha təkrarlamayaq. Çünki bu, normal hal deyil. Amma biz öyrənəcəyik və sakit qalacağıq. Qarşıda hələ çox oyun var, ona görə də təşvişə düşməyə ehtiyac yoxdur”.

O vurğulayıb ki, mövsüm davam edir və qarşıda 11 oyun var: “Sakit qalmalıyıq. Oyundan-oyuna yanaşmalıyıq. Daha sonra vəziyyətə baxıb seçimlərimizi və imkanlarımızı hesablayacağıq”.

Şəxsi çıxışına da toxunan futbolçu qol və məhsuldar ötürmə ilə yadda qaldığını deyib: “Qol və məhsuldar ötürmə etdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Amma düşünürəm ki, daha yaxşı oynaya bilərəm. Həmişə inkişaf etmək mümkündür. Buna baxmayaraq, performansımdan məmnunam”.

Futbolçu Azərbaycan çempionatı barədə də müsbət fikirlər səsləndirib: “Bu, çox yaxşı çempionatdır. Səviyyə həqiqətən yüksəkdir və getdikcə daha da inkişaf edir. Çox gözəl ölkədir, insanları da mehribandır. Liqanın inkişaf etməsi məni sevindirir”.

Qeyd edək ki, “Sabah” 53 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Aktivində 46 xal olan “Qarabağ” ikinci pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Siti” gənc müdafiəçiyə 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır
15:10
Futbol

“Mançester Siti” gənc müdafiəçiyə 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır

Müdafiəçi hazırda “Nyukasl”ın formasını geyinir
AFFA rəsmisi Emin Cəfərov UEFA-dan təyinat alıb
15:02
Futbol

AFFA rəsmisi Emin Cəfərov UEFA-dan təyinat alıb

Kosovo - Cəbəllütariq matçına azərbaycanlı nümayəndə
İranı futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında kim əvəz edə bilər: İki mümkün variant - İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:09
Futbol

İranı futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında kim əvəz edə bilər: İki mümkün variant - İDMAN.BİZ-in İCMALI

FIFA İran millisinin imtina edəcəyi təqdirdə yeni iştirakçını müəyyənləşdirmək hüququnu özündə saxlayır
Zaur Ramazanov: “Mənim favoritim “Qarabağ”dır”
13:40
Futbol

Zaur Ramazanov: “Mənim favoritim “Qarabağ”dır”

Veteran futbolçu ötən gün keçirilən “Qarabağ” - “Sabah” matçı haqda fikirlərini bölüşüb
“Hamburq”da uyğunlaşma baxımından müəyyən çətinliklər yaşayıram” - Nigar Mirzəliyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
12:50
Futbol

“Hamburq”da uyğunlaşma baxımından müəyyən çətinliklər yaşayıram” - Nigar Mirzəliyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Nigar Mirzəliyeva daha güclü top-klublarda oynamaq iddiasında olduğunu bildirib
Voyçex Şesninin oğlu “Barselona”nın məşqində - VİDEO
12:35
Futbol

Voyçex Şesninin oğlu “Barselona”nın məşqində - VİDEO

Polşalı qapıçı oğlunu “Barselona”nın bazasına gətirib

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir