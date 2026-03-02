2 Mart 2026
"Sabah"ın polşalı müdafiəçisi: "Buraxdığımız ilk iki qolda "Qarabağ"ın bəxti gətirdi"

2 Mart 2026 15:51
“Sabah”ın polşalı müdafiəçisi: “Buraxdığımız ilk iki qolda “Qarabağ”ın bəxti gətirdi”

“Yaxşı oyun oldu. Görüş qarşılıqlı hücumlar şəraitində və intensiv keçdi”.

Bu sözləri “Sabah”ın polşalı müdafiəçisi Timoteuş Puxaç Misli Premyer Liqasının 22-ci turunda “Qarabağ”la 3:3 hesablı heç-heçə etdikləri oyun barədə danışarkən deyib.

O, sözlərinə belə davam edib.

“Düşünürəm ki, bu matçdan heç-heçə ilə ayrılmaq bizim üçün normal nəticədir. Oyuna yenidən baxmalıyam, amma hesab edirəm ki, həm bizim, həm də rəqibin kifayət qədər qol epizodları oldu”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.

Polşa millisinin sabiq üzvü buraxılan qollar barədə də danışıb:

“Açığı, ilk iki qol bir qədər şansla bağlı idi. Qollardan biri rəqib oyunçuya dəyib qapıya daxil oldu. Digəri isə künc zərbəsindən sonra yarandı. Qapı önündə qarışıqlıq zamanı top tora daxil oldu. Rəqib bundan sonra üçüncü qolu da vurdu. Buna baxmayaraq, ümumilikdə azarkeşlər üçün baxımlı qarşılaşma alındı”.

27 yaşlı futbolçu komandasının çıxışını da qiymətləndirib:

“Oyunumuzda həm yaxşı, həm də çatışmayan məqamlar oldu. Rəqibdə də eyni vəziyyət müşahidə edilirdi. Nəticədə heç-heçə qeydə alındı. Bu nəticəni qəbul edirik və qarşıdakı matçlara fokuslanırıq”.

Qeyd edək ki, “Sabah” 53 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Aktivində 46 xal olan “Qarabağ” ikinci pillədə qərarlaşıb.

