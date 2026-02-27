Mamardaşvili “Liverpul”dakı rolundan məyusdur və yayda icarəyə gedə bilər — TEAMtalk

“Liverpul”un qapıçısı Giorgi Mamardaşvili komandanın ehtiyat qapıçısı kimi rolundan getdikcə daha çox narazı qalır.
İdman.Biz xəbər verir ki, “qırmızılar”ın əsas qapıçısı Alissonla 2027-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.
TEAMtalk-ın məlumatına görə, Gürcüstan millisinin üzvü bu yay icarəyə götürməyi düşünür. “Qırmızılar”a Mamardaşvilinin niyyətləri barədə məlumat verilib. “Liverpul” 25 yaşlı qapıçını komandanın gələcəyi kimi görür.
Bu mövsüm Mamardaşvili bütün yarışlarda 11 oyunda meydana çıxıb və üç dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2031-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 28 milyon avrodur.