27 Fevral 2026
AZ

“Mançester Siti” 2025-də Avropada əmək haqqına ən çox pul xərcləyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Fevral 2026 01:19
128
“Mançester Siti” Avropada əmək haqqına ən çox pul xərcləyir.

İdman.Biz bildirir ki, UEFA 2025 maliyyə ilində oyunçularına ən çox pul ödəyən 25 klubun adını açıqlayıb.

Siyahıya aşağıdakılar daxildir:

1. “Mançester Siti” – 557 milyon avro.
2-3-cü yerlər. “Barselona”, PSJ – 551 milyon avro.
4. “Real Madrid” – 514 milyon avro.
5. “Liverpul” – 509 milyon avro.
6. “Çelsi” – 445 milyon avro.
7. “Bavariya” – 443 milyon avro.
8. “Mançester Yunayted” – 416 milyon avro.
9. “Arsenal” – 413 milyon avro.
10. “Tottenhem” – 318 milyon avro.
11. “Aston Villa” – 309 milyon avro.
12. “Nyukasl” – 289 milyon avro.
13. “Atletiko Madrid” – 280 milyon avro.
14. “Borussiya Dortmund” – 268 milyon avro.
15. “İnter” – 260 milyon avro.
16. “Yuventus” – 245 milyon avro.
17. “Bayer Leverkuzen” – 209 milyon avro.
18. “RB Leypsiq” – 202 milyon avro.
19. “Nottingem Forest” – 192 milyon avro.
20. “Milan” – 189 milyon avro.
21. “Vest Hem” – 187 milyon avro.
22. “Everton” – 182 milyon avro.
23. “Fulhem” – 180 milyon avro.
24-25. “Lion”, “Qalatasaray” – 178 milyon avro.

İdman.Biz
