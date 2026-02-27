“Mançester Siti” 2025-də Avropada əmək haqqına ən çox pul xərcləyib

“Mançester Siti” Avropada əmək haqqına ən çox pul xərcləyir.
İdman.Biz bildirir ki, UEFA 2025 maliyyə ilində oyunçularına ən çox pul ödəyən 25 klubun adını açıqlayıb.
Siyahıya aşağıdakılar daxildir:
1. “Mançester Siti” – 557 milyon avro.
2-3-cü yerlər. “Barselona”, PSJ – 551 milyon avro.
4. “Real Madrid” – 514 milyon avro.
5. “Liverpul” – 509 milyon avro.
6. “Çelsi” – 445 milyon avro.
7. “Bavariya” – 443 milyon avro.
8. “Mançester Yunayted” – 416 milyon avro.
9. “Arsenal” – 413 milyon avro.
10. “Tottenhem” – 318 milyon avro.
11. “Aston Villa” – 309 milyon avro.
12. “Nyukasl” – 289 milyon avro.
13. “Atletiko Madrid” – 280 milyon avro.
14. “Borussiya Dortmund” – 268 milyon avro.
15. “İnter” – 260 milyon avro.
16. “Yuventus” – 245 milyon avro.
17. “Bayer Leverkuzen” – 209 milyon avro.
18. “RB Leypsiq” – 202 milyon avro.
19. “Nottingem Forest” – 192 milyon avro.
20. “Milan” – 189 milyon avro.
21. “Vest Hem” – 187 milyon avro.
22. “Everton” – 182 milyon avro.
23. “Fulhem” – 180 milyon avro.
24-25. “Lion”, “Qalatasaray” – 178 milyon avro.