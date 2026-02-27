Kilian Mbappe diz əməliyyatından imtina edir

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək Dünya Kubokunda oynamaq istəyi səbəbindən diz əməliyyatı keçirməyi planlaşdırmır.
İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, fransız hücumçusu 2025-ci ilin dekabr ayından bəri diz bağlarında problemlər yaşayır. Mbappe əvvəllər Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Benfika”ya qarşı (2:1) ikinci oyununu buraxmışdı. Lakin hücumçu əməliyyat olunmaq istəmir, çünki bu, onun Dünya Kubokunda iştirakını təhlükəyə ata bilər. O, konservativ müalicəni seçir.
Mbappe 2024-cü ilin yayından "Real Madrid"də oynayır. O, əvvəllər PSJ və “Monako”da oynayıb. Bu mövsüm hücumçu klubunda 33 oyun keçirib, 38 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib.