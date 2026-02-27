“Benfika” azarkeşlərin davranışına görə UEFA tərəfindən cəzalandırılacaq

“Benfika” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Real Madrid”ə qarşı (1:2) ikinci oyunundan əvvəl Portuqaliya klubunun azarkeşləri ilə polis arasında baş verən insidentlərdən sonra Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA) cəzaları ilə üzləşib.
İdman.Biz bu barədə "A Bola”ya istinadən xəbər verir.
Stadionun girişinin xaricində əşyalar atmaq və polis əməkdaşlarını itələməklə yanaşı, bir azarkeşin irqçi davranışı da qeydə alınıb.
Avropadakı digər səfər oyunlarında da oxşar azarkeş davranışının qeydə alındığını nəzərə alsaq, UEFA-nın cəzaları ağır ola bilər. “Benfika” Avropa yarışlarında səfər oyunları üçün cərimə və ya bilet satışına qadağa ilə üzləşə bilər.