26 Fevral 2026
AZ

UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cavab görüşləri keçiriləcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 Fevral 2026 09:20
67
Bu gün UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cavab görüşləri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Türkiyə təmsilçisi “Fənərbağça” İngiltərənin “Nottingem Forest” klubunun qonağı olacaq.

Tərəflər arasında İstanbulda baş tutan ilk qarşılaşma “sarı-lacivərdlilər”in 0:3 hesablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb.

UEFA Avropa Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri
26 fevral
21:45. “Srvena Zvezda” (Serbiya) - “Lill” (Fransa)
İlk oyun - 1:0

21:45. “Ştutqart” (Almaniya) - “Seltik” (Şotlandiya)
İlk oyun - 4:1

21:45. “Ferentsvaroş” (Macarıstan) - “Lüdoqorets” (Bolqarıstan)
İlk oyun - 1:2

21:45. “Viktoriya Plzen” (Çexiya) - “Panatinaikos” (Yunanıstan)
İlk oyun – 2:2

23:59. “Selta” (İspaniya) - PAOK (Yunanıstan)
İlk oyun - 2:1

23:59. “Nottingem Forest” (İngiltərə) - “Fənərbağça” (Türkiyə)
İlk oyun - 3:0

23:59. “Bolonya” (İtaliya) - “Brann” (Norveç)
İlk oyun - 1:0

23:59. “Genk” (Belçika) - “Dinamo Zaqreb” (Xorvatiya)
İlk oyun - 3:1

