26 Fevral 2026
Felipe Melodan “Bye bye”lı sevinc - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
26 Fevral 2026 10:56
57
“Qalatasaray”ın unudulmaz futbolçularından olan Felipe Melo İstanbul klubunun UEFA Çempionlar Liqasında “Yuventus” üzərində qazandığı qələbəyə reaksiya verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2011-2015-ci illər ərzində “Cimbom” formasını geyinən braziliyalı yarımmüdafiəçi sabiq komandasının uğuruna biganə qalmayıb.

O, sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək rəqibə ironiya ilə toxunub:

“Ən böyük “Cimbom”! Bye bye”.

Qeyd edək ki, Melonun bu paylaşımı qısa müddətdə minlərlə bəyənmə toplayıb və “Qalatasaray” azarkeşləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb.

İdman.Biz
