26 Fevral 2026
AZ

Olavio Juninyo “Qarabağ”a yenə qazandırdı - MƏBLƏĞ

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 Fevral 2026 12:32
58
Olavio Juninyo “Qarabağ”a yenə qazandırdı - MƏBLƏĞ

“Qarabağ”ın sabiq hücumçusu Juninyo Olavio keçmiş klubuna əlavə gəlir qazandırıb.

İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, braziliyalı futbolçunun “Flamenqo”dakı uğurları Ağdam təmsilçisinin büdcəsinə 1 milyon manat (500 min avro) daxil olmasını təmin edib.

Juninyo bir il əvvəl 5 milyon avroya “Flamenqo”ya satılarkən, müqaviləyə qazanılan hər titul üçün 250 min avro bonus bəndi əlavə edilib. Futbolçu Braziliya klubu ilə həm ölkə çempionu, həm də Libertadores Kubokunun qalibi olduğu üçün “Qarabağ”a iki titulun qarşılığı olaraq ümumilikdə 500 min avro ödənilib.

Xatırladaq ki, “Qarabağ” 2023-cü ildə cəmi 450 min avroya transfer etdiyi Juninyonun satışından kifayət qədər böyük maliyyə mənfəəti əldə etmiş oldu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arda Güler bir gecədə “Fənərbağça”ya sərvət qazandırdı
12:20
Futbol

Arda Güler bir gecədə “Fənərbağça”ya sərvət qazandırdı

Gənc ulduzun “Real”dakı 100-cü oyunu İstanbul klubunun büdcəsini zənginləşdirib
Entoni Qordonun uğurunda “Qarabağ” izi - FOTO
12:08
Futbol

Entoni Qordonun uğurunda “Qarabağ” izi - FOTO

“Nyukasl”ın ulduzu ingilis futbolçular arasında elit siyahıya daxil olub
“Mançester Yunayted” mənfəətə çıxdığını elan edib
11:56
Futbol

“Mançester Yunayted” mənfəətə çıxdığını elan edib

İngiltərə təmsilçisi maliyyə ilinin ilk yarısında böyük gəlir əldə edib
Sabah Çempionlar Liqasının 1/8 finalının püşkü atılacaq: Ehtimal olunan cütlüklər açıqlandı - FOTO
11:44
Futbol

Sabah Çempionlar Liqasının 1/8 finalının püşkü atılacaq: Ehtimal olunan cütlüklər açıqlandı - FOTO

Qarabağın rəqibi "Qalatasaray"la qarşılaşa bilər
Rafinya: “Qayıdış edə biləcək yeganə komanda bizik”
11:20
Futbol

Rafinya: “Qayıdış edə biləcək yeganə komanda bizik”

Braziliyalı ulduz İspaniya Kubokunda “Atletiko”ya qarşı keçiriləcək cavab oyunu barədə iddialı danışıb
Felipe Melodan “Bye bye”lı sevinc - VİDEO
10:56
Futbol

Felipe Melodan “Bye bye”lı sevinc - VİDEO

Braziliyalı ulduz “Qalatasaray”ın qələbəsini coşğu ilə qeyd edib

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib