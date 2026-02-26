26 Fevral 2026
Mateuş Koxalskidən sensasion çağırış: “Məni aparın” - FOTO

26 Fevral 2026 13:47
Mateuş Koxalskidən sensasion çağırış: “Məni aparın” - FOTO

“Qarabağ”ın polşalı qapıçısı Mateuş Koxalski UEFA Çempionlar Liqasında “Nyukasl”a qarşı keçirilən oyunlardan sonra İngiltərə Premyer Liqasında çıxış etmək istədiyini açıq şəkildə bəyan edib. Koxalski "Nyukasl"a qarşı oyundan sonra Eddi Houya müraciətlə, "gəl və məni apar" ifadəsini işlədib. İki oyunun cəmində qapısından doqquz qol buraxmasına baxmayaraq, 25 yaşlı qolkiper göstərdiyi oyunla rəqib tərəfin rəğbətini qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə İngiltərənin "The Sun" nəşri yazıb. Koxalskinin performansı xüsusilə “Nyukasl”ın ulduzu Entoni Qordon tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Bakıda keçirilən və “Qarabağ”ın 1:6 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatan ilk görüşdə polşalı qapıçı komandasının ən yaxşısı olub. O, həmin oyunda səkkiz seyv edərək hesabın daha da böyüməsinin qarşısını alıb. Çərşənbə axşamı baş tutan cavab qarşılaşmasında (2:3) isə o, daha beş dəfə komandasını qoldan xilas edib.

Hazırda “Nyukasl”ın baş məşqçisi Eddi Hau yeni qapıçı axtarışındadır. İcarə əsasında komandada olan Aaron Ramsdeylin çıxışı rəhbərliyi tam qane etmədiyi üçün klubun transfer siyahısında “Mançester Siti”nin üzvü Ceyms Traffordun da adı var. Lakin Koxalski bu çıxışı ilə həm Haunun, həm də digər Premyer Liqa klublarının diqqətini çəkəcəyinə ümid edir.

Koxalski “Nyukasl”la oyundan sonra İngiltərə mətbuatına geniş müsahibə verib. O, doqquz qol buraxmasına baxmayaraq, göstərdiyi oyunun Premyer Liqa skautlarının diqqətindən qaçmadığına ümid etdiyini bildirib.

“Sun Sport” nəşrinin yazdığına görə, 25 yaşlı qolkiper karyerası ilə bağlı iddialı hədəflərini bölüşüb:

“İngiltərəyə transfer olunmaq mənim ən böyük xəyalımdır. Ümid edirəm ki, bu oyunları təkcə azarkeşlər izləməyib. Premyer Liqa və ya Çempionşip klublarının skautlarının məni izlədiyinə və gələcəkdə transferimə çalışacaqlarına ümid edirəm. İki oyuna doqquz qol buraxdığım üçün, əlbəttə ki, xoşbəxt deyiləm. Lakin insanların çıxışım barədə müsbət danışması mənim üçün böyük motivasiyadır”.

Koxalski ilk matçda ona dörd qol vuran Entoni Qordonun oyunsonu ona yaxınlaşaraq dəstək verdiyini də vurğulayıb:

“Künc zərbəsi zamanı etdiyim səhvdən sonra Entoni Qordon yanıma gəldi və dedi: “Qəzəblənmə, sən çox yaxşı qapıçısan, belə də davam et”. Belə böyük oyunçudan bu sözləri eşitmək mənə əlavə güc verir”.

Polşa millisinə çağırılmağı hədəfləyən qapıçı gələn ay keçiriləcək Dünya Çempionatının pley-off mərhələsi barədə də danışıb:

“Milli komandada oynamaq da əsas hədəflərimdən biridir. Böyük liqalarda çıxış edən təcrübəli qapıçılarımız çoxdur, lakin ümid edirəm ki, pley-off oyunlarına və Dünya Çempionatına çağırılacağam. Təbii ki, son qərar məşqçinindir”.

Qeyd edək ki, 2024-cü ildə “Qarabağ”a transfer olunan Mateuş Koxalski daha əvvəl Polşanın “Legiya Varşava” və “Stal Melets” klublarında çıxış edib.

