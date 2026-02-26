26 Fevral 2026
AZ

Mahmud Qurbanov: “Həm “Sabah”ın, həm də “Qarabağ”ın çempion olmaq şansı var”

Futbol
Xəbərlər
26 Fevral 2026 14:49
86
Mahmud Qurbanov: “Həm “Sabah”ın, həm də “Qarabağ”ın çempion olmaq şansı var”

“Həm “Sabah”ın, həm də “Qarabağ”ın çempion olmaq şansı var. Bu matçın hər iki komanda əhəmiyyəti böyükdür”.

Bu sözləri Azərbaycan millisinin sabiq üzvü və məşqçisi Mahmud Qurbanov deyib.

53 yaşlı veteran futbolçu Misli Premyer Liqasının 22-ci turu çərçivəsində keçiriləcək “Qarabağ” - “Sabah” qarşılaşmasından gözləntilərini bölüşüb.

“Qarabağ” bir oyun az keçirməklə rəqibindən 7 xal geridədir. Kimin qalib gələcəyini proqnoz vermək çətindir. Bu qarşılaşma çempionluq yolunda həlledici ola bilər. Qarşıda turlar var. Ağdam təmsilçisi Çempionlar Liqasındakı çıxışından sonra bütün diqqətini çempionata yönəldəcək. Bundan sonra çətin oyunlar var. Düşünürəm ki, hər iki komanda üçün vacib qarşılaşma olacaq. “Sabah” son oyunlarda stabil çıxış edir. Əgər qalib gəlsə, çempionluq şansı bir qədər də artacaq”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” - “Sabah” matçı martın 1-i saat 19:00-da, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” azarkeşi nasist salamına görə stadiondan çıxarılıb
15:52
Futbol

“Real Madrid” azarkeşi nasist salamına görə stadiondan çıxarılıb

Klub insidentlə bağlı rəsmi mövqe açıqladı
Qarabağ”ın sabiq yarımmüdafiəçisi: “Son oyunlar “Qarabağ”ın daha da böyüməsinə səbəb olacaq” - MÜSAHİBƏ
15:40
Futbol

Qarabağ”ın sabiq yarımmüdafiəçisi: “Son oyunlar “Qarabağ”ın daha da böyüməsinə səbəb olacaq” - MÜSAHİBƏ

Vüqar Mustafayev “Qarabağ”ın diqqəti artıq ölkə çempionatına yönələcək
Rays Bekhemin ona mesajından danışıb: “O, bir tanrı kimidir”
15:28
Futbol

Rays Bekhemin ona mesajından danışıb: “O, bir tanrı kimidir”

“Arsenal”ın ulduzu ötən il “Real”ın qapısına vurduğu qollardan sonra yaşananları açıqlayıb
AFFA İntizam Komitəsi “Kəpəz”in futbolçusunu cəzalandırıb
15:08
Futbol

AFFA İntizam Komitəsi “Kəpəz”in futbolçusunu cəzalandırıb

21-ci turun oyunları sonrası cəzalar açıqlandı
Joan Laporta barmağını “Real”a tuşladı
14:37
Futbol

Joan Laporta barmağını “Real”a tuşladı

“Barselona”nın prezidentliyinə namizəd çirkli pulların yuyulması ittihamlarına sərt cavab verib
Polşa millisinin keçmiş baş məşqçisi: “Mateuş Koxalski böyük klubların maraq dairəsinə düşə bilər”
14:25
Futbol

Polşa millisinin keçmiş baş məşqçisi: “Mateuş Koxalski böyük klubların maraq dairəsinə düşə bilər”

Onun sözlərinə görə, polşalı qolkiper həm insani keyfiyyətləri, həm də peşəkarlığı ilə seçilir

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib