26 Fevral 2026
AZ

Şahin Zeynalov: “Sabah” Gürcüstandakı beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə qazandı”

Futbol
Xəbərlər
26 Fevral 2026 17:07
73
Şahin Zeynalov: “Sabah” Gürcüstandakı beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə qazandı”

“Sabah” klubunun 13 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə, həm də gələcək uğurlar üçün ciddi motivasiya qazanıb.

Bunu adıçəkilən komandanın baş məşqçisi Şahin Zeynalov deyib.

O, “Kobuleti Winter Cup” turnirində gümüş medal qazanmaları barədə danışıb.

“Yarışa çox inamlı başladıq. Qrup mərhələsində ilk iki oyunda böyükhesablı qələbələr qazandıq, üçüncü görüşdə isə heç-heçə etdik. Bu nəticələrlə qrupdan çıxdıq və pley-off mərhələsinə yüksəldik. Pley-offda da uşaqlar xarakter göstərdilər. Həm 1/4 finalda, həm də yarımfinalda inamlı qələbələr qazanaraq finala vəsiqə əldə etdik. Final oyunu çox gərgin keçdi. Əsas vaxt qolsuz bərabərliklə başa çatdı və qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşdi. Təəssüf ki, bu mərhələdə şans bizim tərəfimizdə olmadı və turniri ikinci yerdə tamamladıq”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

Mütəxəssis komandası ilə fəxr etdiyini söyləyib:

“Komanda turnir boyu əzmkarlıq, intizam və mübarizə ruhu nümayiş etdirdi. Bu yarış bizim üçün həm böyük təcrübə, həm də gələcək uğurlar üçün ciddi motivasiya oldu. Uşaqlar meydanda həqiqətən xarakter göstərdilər. Biz onlarla fəxr edirik”.

Qeyd edək ki, “Sabah” həlledici matçın penaltilər seriyasında yerli “Vazisubani” kollektivinə oyunsonrası penaltilər seriyasında uduzub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Viktor Osimhen: “Liverpul”la oyun qisas xarakterli olacaq”
17:16
Futbol

Viktor Osimhen: “Liverpul”la oyun qisas xarakterli olacaq”

“Qalatasaray”ın ulduzu Çempionlar Liqasındakı mümkün rəqibləri barədə danışıb
Domeniko Tedesko: “İngiltərəyə möcüzə yaratmaq üçün gedirik”
16:55
Futbol

Domeniko Tedesko: “İngiltərəyə möcüzə yaratmaq üçün gedirik”

“Fənərbağça”nın baş məşqçisi turnirdən kənarlaşdıqlarını hələ düşünmədiyini bildirib
Uesli Sneyderə dörd min ölüm təhdidi
16:43
Futbol

Uesli Sneyderə dörd min ölüm təhdidi

Hollandiyalı əfsanə “Benfika” - “Real” matçındakı irqçiliyə etiraz etdiyi üçün hədəfə alınıb
Kamilo Duran: “Komandamızla fəxr edirəm” - VİDEO
16:31
Futbol

Kamilo Duran: “Komandamızla fəxr edirəm” - VİDEO

Vinger UEFA Çempionlar Liqasındakı çıxışla bağlı paylaşım edib
AFFA bu komandanı çempionatdan uzaqlaşdırdı
16:25
Azərbaycan futbolu

AFFA bu komandanı çempionatdan uzaqlaşdırdı

Paytaxt təmsilçisi “Beyləqan”la oyunda təyin olunan vaxtda meydanda olmayıb
“Real Madrid” azarkeşi nasist salamına görə stadiondan çıxarılıb
15:52
Futbol

“Real Madrid” azarkeşi nasist salamına görə stadiondan çıxarılıb

Klub insidentlə bağlı rəsmi mövqe açıqladı

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib