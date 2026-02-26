Hakerlər “Marsel”in saytına hücum edərək 400 min azarkeşin məlumatlarını ələ keçiriblər

Hakerlər “Marsel”in saytından azarkeşlərin şəxsi məlumatlarını əldə etdilər.
İdman.Biz bildirir ki, “SaxX” ləqəbi ilə tanınan kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssis Klement Dominqo klubun veb saytına edilən kiberhücum nəticəsində onlayn bilet və mal alan 400.000 azarkeşin məlumatlarının ələ keçirildiyini açıqlayıb.
Hakerlərin hücumuna məruz qalan verilənlər bazasında “Marsel” azarkeşlərinin ünvanları, telefon nömrələri, doğum tarixləri, sosial media hesabları və sifariş məlumatları da daxil olmaqla şəxsi məlumatları yer alır.
“Marsel” bu yaxınlarda kiberhücuma məruz qaldığını elan edir ki, bu, böyük təşkilatlara hücumların yenidən artması ilə xarakterizə olunan milli və beynəlxalq kontekstin bir hissəsidir.
Texniki mütəxəssislərimizin və ixtisaslaşmış xidmət təminatçılarının dərhal səfərbərliyi sayəsində vəziyyət tez bir zamanda nəzarət altına alındı. Bu gündən etibarən bütün əməliyyatlarımız normal və təhlükəsiz şəkildə davam edə bilər və biz araşdırmamızı davam etdiririk. Klub azarkeşlərinə heç bir bank məlumatlarının və ya parolların pozulmadığına zəmanət verir.
Şəxsi məlumatların qorunması və azarkeşlərimizin etibarını qorumaq bizim əsas prioritetimiz olaraq qalır. Bu məqsədlə, CNIL (Məlumatların Mühafizəsi Orqanı) da daxil olmaqla, müvafiq orqanlarla prosedur başlanılıb və şikayət də veriləcək.
Hər kəsi düzgün rəqəmsal təhlükəsizlik təcrübələrinə riayət etməyə çağırırıq: parolları gücləndirməyə, fişinq cəhdlərinə qarşı diqqətli olmağa və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə məlumat verməyə”, klubun açıqlamasında deyilir.