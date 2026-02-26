26 Fevral 2026
AZ

Yurgen Klopp “Red Bull”dan gedə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 Fevral 2026 20:00
88
Yurgen Klopp “Red Bull”dan gedə bilər

“Red Bull”, “Liverpul”un keçmiş məşqçisi Yurgen Kloppun qlobal futbol bölməsinin rəhbəri kimi fəaliyyətindən narazıdır.

İdman.Biz-in AS-a istinadən verdiyi məlumata görə, şirkətin alman menecerlə münasibətləri bir il ərzində bitə bilər.

Mənbənin məlumatına görə, “Red Bull” Kloppun bu yay məşqçiliyə qayıtmasına mane olmayacaq. Avstriya şirkəti hazırda “Kristal Palas” komandasını idarə edən Oliver Qlasneri 58 yaşlı menecerin yerinə təyin etməyi düşünür.

Klopp uzunmüddətli məşqçi kimi “Real Madrid” ilə əlaqələndirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çempionlar Liqasında həftənin komandası elan olunub
20:30
Dünya futbolu

Çempionlar Liqasında həftənin komandası elan olunub

Xviça Kvaratsxeliya və Viktor Osimhen simvolik komandada yer alıb
Sörlot Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçildi
19:46
Dünya futbolu

Sörlot Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçildi

Norveçli hücumçu pley-off mərhələsinin ikinci oyununda “Brügge” ilə oyunda het-trik edib
Hakerlər “Marsel”in saytına hücum edərək 400 min azarkeşin məlumatlarını ələ keçiriblər
18:46
Dünya futbolu

Hakerlər “Marsel”in saytına hücum edərək 400 min azarkeşin məlumatlarını ələ keçiriblər

Verilənlər bazasında azarkeşlərin ünvanları, telefon nömrələri, doğum tarixləri, sosial media hesabları və sifariş məlumatları yer alır
“Arsenal” Çempionlar Liqasının əsas favoritidir - Goal
18:30
Dünya futbolu

“Arsenal” Çempionlar Liqasının əsas favoritidir - Goal

“Bavariya”, “Mançester Siti”, “Liverpul” və PSJ də ilk beş favorit arasındadır
Rinqdə biabırçılıq: Güləşçi azarkeş qadının üzünə təpik vurdu - VİDEO
18:15
Futbol

Rinqdə biabırçılıq: Güləşçi azarkeş qadının üzünə təpik vurdu - VİDEO

Nyu-Yorkda keçirilən döyüşdə idmançı Çarlz Meysonun hərəkəti hər kəsi şoka salıb
Osimhen Del Pyeronun əlini öpmək istədi - VİDEO
17:59
Futbol

Osimhen Del Pyeronun əlini öpmək istədi - VİDEO

Nigeriyalı hücumçu uşaqlıq idealı ilə görüşmək arzusunu reallaşdırıb

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib