Holand Qvardiola haqqında: “Pep bizi hər gün motivasiya edir”

"Mançester Siti"nin hücumçusu Erlinq Holand baş məşqçi Pep Qvardiola ilə işləməyin vacibliyindən danışıb.
“Ətrafımdakı yaxşı insanlardan danışanda təkcə dostlarımı və ətrafımdakı insanları deyil, həm də klubdakı insanları nəzərdə tuturam. Bu qədər yaxşı insanın olduğu bir klubda və hər gün bizi motivasiya edən Peplə birlikdə olduğum üçün şanslıyam.
Artıq üç il yarımdır ki, Peplə işləmək şansım var və hamımızın bildiyi kimi, bu, inanılmaz bir dövrdür və gələcəkdə nə olursa olsun, yenə də irəliləməyə davam etməliyik. Hələ də özümü və ətrafımdakıları inkişaf etdirməyə məcbur etməliyəm”, - Holand TNT Sports-a verdiyi müsahibədə deyib.