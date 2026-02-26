Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi doqquz futbol hakiminə qarşı iş açıb

Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) İstintaq İdarəsi doqquz hakimin oyun nəticələrinə təsir göstərdiyinə görə qanunsuz kompensasiya alması ilə bağlı iddiaları araşdırır.
İdman.Biz bildirir ki, “Torpedo Moskva”nın keçmiş rəhbərliyi ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində hakimlər korpusunda mümkün korrupsiyanın yeni halları aşkar edilib. Bu barədə RBK istintaqla tanış olan iki mənbəyə, eləcə də Rusiya Futbol İttifaqına (RFİ) yaxın mənbədən təsdiqə istinadən məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, Rusiya Peşəkar Liqasının (RPL) hakimləri Yeqor Yeqorov, İvan Sarayev və Vladislav Tselovalnikov, eləcə də Birinci Liqanın hakimləri Yuri Karpov, Maksim Perezva, German Kovalenko, Kirill Silantyev və Oleq Sokolov Cinayət Məcəlləsinin 184-cü maddəsinin 4-cü hissəsi (rəsmi idman yarışının nəticəsinə qanunsuz təsir göstərmə) ilə ittiham olunublar. İş üzrə maraqlı şəxsin keçmiş Birinci Liqa hakimi İqor Zaxarov olduğu vurğulanır. Günahkar hesab edilərsə, yuxarıda adı çəkilən hakimlər yeddi ilə qədər həbs cəzası ala bilərlər.
Bu fonda RFİ İcraiyyə Komitəsi, yuxarıda adı çəkilən hakimləri istisna olmaqla, 2025/2026 mövsümü üçün RPL və Birinci Liqa hakimlərinin siyahılarını dəyişdirmək niyyətindədir.