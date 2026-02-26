26 Fevral 2026
AZ

UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinin cavab görüşləri keçiriləcək

26 Fevral 2026 09:44
Bu gün UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinin cavab görüşləri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Türkiyənin “Samsunspor” klubu Şimali Makedoniya təmsilçisi “Şkendiya”nı qəbul edəcək.

UEFA Avropa Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri
26 fevral
21:45. “Fiorentina” (İtaliya) - “Yagelloniya” (Polşa)
İlk oyun - 3:0

21:45. “Samsunspor” (Türkiyə) - “Şkendiya” (Şimali Makedoniya)
İlk oyun - 1:0

21:45. “Tsele” (Sloveniya) - “Drita” (Kosovo)
İlk oyun - 3:2

21:45. “Riyeka” (Xorvatiya) - “Omoniya” (Kipr)
İlk oyun - 1:0

23:59. “Kristal Pelas” (İngiltərə) - “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina)
İlk oyun - 1:1

23:59. “AZ Alkmaar” (Niderland) - “Noa” (Ermənistan)
İlk oyun - 0:1

23:59. “Lozanna-Sport” (İsveçrə) - “Sigma” (Çexiya)
İlk oyun - 1:1

23:59. “Lex” (Polşa) - “KuPS Kuopio” (Finlandiya)
İlk oyun - 2:0.

İdman.Biz
