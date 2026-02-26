26 Fevral 2026
Entoni Qordonun uğurunda “Qarabağ” izi - FOTO

26 Fevral 2026 12:08
80
Entoni Qordonun uğurunda “Qarabağ” izi - FOTO

“Nyukasl”ın hücumçusu Entoni Qordon UEFA Çempionlar Liqasındakı məhsuldarlığı ilə Avropanın diqqət mərkəzinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 24 yaşlı futbolçu turnirdə vurduğu qolların sayını 10-a çatdıraraq bu göstəricidə ingilis oyunçular arasında 16-cı yerə yüksəlib.

Qordonun qol vurduğu komandaların siyahısı və vurduğu qol sayı aşağıdakı kimidir:

- “Qarabağ” 4 qol (pley-off mərhələsinin ilk oyununda)
- “Union Sent-Jilluaz” - 2 qol
- “Barselona” - 1 qol
- “Benfika” - 1 qol
- “Bayer Leverkuzen” - 1 qol
- PSV Eyndhoven - 1 qol

