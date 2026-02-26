“Sumqayıt”ın legioner futbolçusu üçün mövsüm başa çatıb

Azərbaycan Premyer Liqasının 21-ci turunun “Qəbələ” ilə matçında zədələnən və oyunu davam etdirə bilməyən “Sumqayıt”ın futbolçusu Roi Kehat vətəni İsraildə əməliyyat olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Sumqayıt” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, axill vətərinin dabana qədər tam yırtığı diaqnozu qoyulan yarımmüdafiəçinin əməliyyatı uğurlu keçib.
Roi Kehat təxminən 1 ay sonra fizioterapevt müşayiəti ilə mərhələli şəkildə reabilitasiya prosesinə start verəcək. O, ən azı mövsümün sonuna qədər “Sumqayıt”a kömək edə bilməyəcək.