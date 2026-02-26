28 Fevral 2026
AZ

Rays Bekhemin ona mesajından danışıb: “O, bir tanrı kimidir”

Futbol
Xəbərlər
26 Fevral 2026 15:28
110
Rays Bekhemin ona mesajından danışıb: “O, bir tanrı kimidir”

“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi Deklan Rays ötən mövsüm UEFA Çempionlar Liqasında “Real”la oyundakı möhtəşəm çıxışından sonra əfsanəvi Devid Bekhemin onunla əlaqə saxladığını açıqlayıb.

İdman.Biz “The Sun” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Rays Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda Tibo Kurtuanı iki dəfə cərimə zərbəsindən məyus edərək komandasına 2:1 hesablı qələbə qazandırmışdı. London təmsilçisi ümumi hesabda 5:1 qalib gəlsə də, yarımfinalda PSJ-yə uduzaraq turnirlə vidalaşmışdı.

Rays həmin tarixi qollardan sonra Bekhemdən gələn mesajı belə xatırlayır:

“Devid bu barədə mənə “Instagram”da yazdı. Bu, ağlasığmaz idi, çünki o, cərimə zərbələri üzrə tarixin ən böyük ustalarından biridir. Bekhemlə ilk dəfə Qətərdə tanış olmuşdum. Bütün futbolçular ona bir tanrı kimi baxırdı, çünki o, məhz Bekhemdir”.

İngiltərəli futbolçu cərimə zərbələrini yerinə yetirərkən instinktlərinə güvəndiyini bildirib: “Topun yanına gələndə hər şey hissiyyatla bağlıdır. Topu hara və hansı sürətlə vuracağını bilməlisən. Bu, bizim güclü tərəfimizdir və bu il bizə çox kömək edir”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mərhum nazirin nəvəsi Azərbaycan çempionatında debüt etdi
15:57
Futbol

Mərhum nazirin nəvəsi Azərbaycan çempionatında debüt etdi

Nəvə Sirus Təbrizli müqavilə üzrə "Qarabağ-2"yə məxsusdur.
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda hesab açılıb - CANLI
15:50
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda hesab açılıb - CANLI

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
“Neftçi”nin müdafiəsində məcburi dəyişiklik - VİDEO
15:29
Futbol

“Neftçi”nin müdafiəsində məcburi dəyişiklik - VİDEO

Hazırda görüşdə hesab açılmayıb
Ryonosuke Ohori: “Neftçi” barədə danışmaq istəmirəm”
15:17
Futbol

Ryonosuke Ohori: “Neftçi” barədə danışmaq istəmirəm”

Ryonosuke Ohori “Kəpəz”ə bu mövsümün əvvəllərində icarəyə verilib.
İPL: Növbəti London derbisi və “Mançester Yunayted” üçün ilk üçlüyə yüksəlmək şansı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:57
Futbol

İPL: Növbəti London derbisi və “Mançester Yunayted” üçün ilk üçlüyə yüksəlmək şansı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

28-ci tur çərçivəsində artıq ilk gözlənilməz nəticə qeydə alınıb
“Mançester Siti” Vinisiusu dilə tutmağa çalışır
14:17
Futbol

“Mançester Siti” Vinisiusu dilə tutmağa çalışır

Hazırda braziliyalının bazar dəyəri 150 milyon avrodur
Messinin Ağ Evdə Trampla görüşəcəyi tarix açıqlanıb
13:37
Futbol

Messinin Ağ Evdə Trampla görüşəcəyi tarix açıqlanıb

“İnter Mayami” futbolçuları ABŞ prezidenti ilə görüşə bilərlər

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO
25 Fevral 16:54
Formula 1

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO

Lyuk Brauninq qəzadan möcüzə nəticəsində sağ xilas olub
“Zirə” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək dördüncü yerdə möhkəmləndi
27 Fevral 19:54
Futbol

“Zirə” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək dördüncü yerdə möhkəmləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq