Kamilo Duran: “Komandamızla fəxr edirəm” - VİDEO

“Qarabağ”ın futbolçusu Kamilo Duran komandasının UEFA Çempionlar Liqasındakı çıxışını dəyərləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, kolumbiyalı hücumameyilli yarımmüdafiəçi bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
“Bu tarixi hadisənin bir hissəsi olduğum üçün Tanrıya minnətdaram. Dəstəklərinə görə azarkeşlərə, mesajlara görə isə hamıya təşəkkür edirəm. Sona qədər mübarizə apardıq. Komandamızla fəxr edirəm”, - deyə vinger bildirib.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” pley-off mərhələsində “Nyukasl”a hər iki oyunda (1:6, 2:3) uduzaraq Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb.