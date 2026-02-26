Qvardiola Holandı təhdid edib

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola komandanın hücumçusu Erlinq Holandın gələcəyi ilə bağlı artan narahatlıqlardan sonra sərt addım atıb. Kataloniyalı mütəxəssis 25 yaşlı forvarddan “Real” ilə bütün danışıqları dərhal dayandırmağı tələb edib.
İdman.Biz “El Nacional” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Qvardiola mövsümün həlledici mərhələsində transfer şayiələrinin futbolçunun diqqətini dağıtmasından və komandadakı sabitliyi pozmasından ehtiyat edir. Baş məşqçi Holandın zehni və fiziki cəhətdən tam olaraq meydana fokuslanmasını istəyir.
Məlumata görə, “Santyaqo Bernabeu”dan gələn daimi “səs-küy” Qvardiolanı bezdirib. O, Holandın maksimum gücü ilə oynamayacağı təqdirdə klubun yüksək hədəflərinə çatmasının qeyri-mümkün olduğuna inanır. Bu səbəbdən mütəxəssis ulduz tələbəsinə qarşı sərt davranaraq, cari kampaniya başa çatana qədər hər hansı bir transfer dialoqunun dərhal dondurulmasını əmr edib.
Qeyd edək ki, Florentino Peresin rəhbərlik etdiyi İspaniya nəhəngi uzun müddətdir norveçli qolkiperlə maraqlanır və hücum xəttini daha da gücləndirmək üçün gələn yay hər yola əl atmağa hazırdır. “Mançester Siti” rəhbərliyi isə bu təhdidin real olduğunu sezərək soyunma otağını xarici təsirlərdən qorumağa çalışır.