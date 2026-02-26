26 Fevral 2026
AZ

Korti ailəsinin dramı: Ata oğlunu işsiz qoyur, ad günündə darmadağın - FOTO

Futbol
Xəbərlər
26 Fevral 2026 14:13
Korti ailəsinin dramı: Ata oğlunu işsiz qoyur, ad günündə darmadağın - FOTO

Salvadorun yüksək liqasında futbol tarixinə keçəcək qeyri-adi ailə dramı yaşanır. Baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərən ata Ernesto Korti və oğlu Daniel Korti arasındakı qarşılaşmalar hər dəfə oğul üçün ağır nəticələrlə yekunlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, hazırda “Alianza” klubuna rəhbərlik edən təcrübəli mütəxəssis Ernesto Korti öz doğma oğluna qarşı amansız rəqibə çevrilib. Onların son bir neçə ildəki qarşıdurmaları Danielin karyerasında ciddi sarsıntılara səbəb olub.

Kortilərin futbol meydanındakı dramatik xronologiyası maraqlıdır. Daniel məşqçilik karyerasına 2022-ci ildə “Santa Tekla” komandasında baş məşqçinin köməkçisi kimi başlayıb. Daha sonra karyerasını “Aquila” komandasında yenə baş məşqçi köməkçisi kimi davam etdirib.

2024-cü ildə isə ilk dəfə baş məşqçi kimi “Kakauatike” komandasına gəlib. Turnir ərzində ardıcıl məğlubiyyətlər klub rəhbərliyinin səbrini atasının kollektivinə 0:4 hesabı ilə uduzan zaman daşırıb. Bu rüsvayçı məğlubiyyətdən dərhal sonra klub rəhbərliyi Daniel Kortini baş məşqçi postundan qovub.

2025-ci ildə “Fuerte San-Fransisko” komandasının rəhbərliyinə gətirilib. İkinci uğursuzluğu da atası ilə bağlı olub. Bu dəfə Ernesto 1:0 hesablı minimal qələbə ilə oğlunu yenidən işsiz qoyub.

1 yanvar 2026-cı ildə “Herkules” komandasının sükanı ona tapşırılıb. 8 fevral tarixində baş tutan matç Daniel üçün ən ağrılısı olub. Belə ki, öz ad günündə atasının komandası ilə qarşılaşan gənc mütəxəssis 1:4 hesablı rüsvayçı məğlubiyyətə üzülüb.

Bu maraqlı rəqabət Salvador mətbuatında “atadan oğula dərs” kimi qiymətləndirilir. Ernesto Korti hər dəfə qalib gəlsə də, oğlunun ard-arda işini itirməsi ailə daxilindəki futbol rəqabətini dünya mediasının diqqət mərkəzinə salıb.

İdman.Biz
