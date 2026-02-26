Arda Güler bir gecədə “Fənərbağça”ya sərvət qazandırdı

“Real”ın türkiyəli ulduzu Arda Güler dünən gecə UEFA Çempionlar Liqasında “Benfika”ya qarşı keçirilən matçda tarixi göstəriciyə imza atıb. O, Madrid təmsilçisinin heyətində 100-cü rəsmi oyununa çıxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ardanın bu yubileyi “Fənərbağça” üçün növbəti bonusun aktivləşməsi deməkdir. Müqavilə şərtlərinə əsasən, futbolçunun 100-cü matçına çıxması İstanbul klubuna daha 2 milyon avro (4 milyon AZN) qazandırıb. Bununla da Türkiyə klubunun bu transferdən əldə etdiyi ümumi gəlir 28 milyon avroya (56 milyon AZN) çatıb.
Xatırladaq ki, “Real” 2023-cü ilin yayında istedadlı futbolçunu 20 milyon avro (40 milyon AZN) qarşılığında transfer etmişdi. Hazırda bonusların səkkiz milyon avroluq hissəsi artıq ödənilib. Əgər Arda daha 25 qarşılaşmada meydana çıxarsa, sonuncu iki milyon avroluq bonus da aktivləşəcək və transferin ümumi dəyəri 30 milyon avroya (60 milyon AZN) yüksələcək.