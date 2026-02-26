Qrizman “Atletiko”da yeddi fərqli saç düzümündə - FOTO

Antuan Qrizman “Atletiko”dakı karyerası ərzində təkcə oyunu ilə deyil, imici ilə də gündəmdə olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı hücumçu Madrid klubunda çıxış etdiyi müddətdə ən azı yeddi fərqli saç düzümü ilə azarkeşlərin qarşısına çıxıb.
O saçının qısa, uzun və dağınıq obrazını müxtəlif formalarla sınaqdan keçirib. Qrizman həmçinin hörüklər və boyalı saçlarla da diqqət çəkməyi bacarıb.
Qeyd edək ki, 34 yaşlı Qrizman 210 qolla "Atletiko"nun bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçusudur. Bu mövsüm o, bütün yarışlarda 35 oyunda meydana çıxıb, 12 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib.